Россиянина осудили за продажу взломанной PlayStation

Жителя Липецка осудили за перепродажу взломанной консоли PlayStation 3. Об этом сообщает местное издание Gorod48.ru.

Октябрьский районный суд города определил наказание в виде выплаты штрафа для местного жителя. Мужчина приобрел бывшую в употреблении игровую приставку Sony с целью выгодной перепродажи. Чтобы повысить ценность гаджета, россиянин перепрошил PlayStation 3 с помощью специальных программ и выставил консоль на продажу.

В материалах дела говорится, что обвиняемый скачал из интернета специальные программы. С помощью ПО он блокировал на геймерском устройстве средства защиты компьютерной информации, чтобы на PS3 можно было запускать нелицензионные игры. Россиянин выставил модернизированную приставку на сайте с объявлениями.

Покупателем оказался сотрудник полиции, который участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». Злоумышленник выручил от продажи устройства 9500 рублей, после чего был задержан. В отношении липчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и части 2 статьи 273 («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») УК РФ.