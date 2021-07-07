Ярошенко попросил США выпустить его из тюрьмы из-за COVID-19

По его словам, ответа на запрос со стороны судьи так и не поступило. Константина Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков.