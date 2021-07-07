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Ярошенко попросил США выпустить его из тюрьмы из-за COVID-19

Газета.Ru
8 минут назад
Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает 20-летний срок в американской тюрьме "Данбери", около полугода назад просил судью об освобождении или переводе под домашний арест в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия".
Ярошенко попросил США выпустить его из тюрьмы из-за COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Многие заключенные были выпущены из-под стражи даже после совершения реально серьезного преступления, а также те, у которых до конца срока оставались многие годы, до 12 и более лет", - объяснил Ярошенко.
По его словам, ответа на запрос со стороны судьи так и не поступило. Константина Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков.
Он отбывает срок в тюрьме в городе Данбери, штат Коннектикут. Вашингтон отказал россиянину в депортации на родину. Ранее сообщалось, что супруга и дочь Ярошенко направили президенту США Джо Байдену и государственному секретарю Энтони Блинкену просьбу о помиловании летчика. При этом изначально американское посольство в Москве не приняло это обращение.
Криминал,В мире,Энтони Блинкен,Константин Ярошенко,Джозеф Байден,Соединенные Штаты,
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