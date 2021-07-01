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Журналист Сафронов решил не идти на сделку со следствием по делу о госизмене

Свободные новости
20 часов назад
Советник главы «Роскосмоса», бывший спецкорреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, ставший обвиняемым в резонансном деле о госизмене, не пойдет на сделку со следствием. Об этом на пресс-конференции заявил его адвокат Дмитрий Катчев.
«Сафронов твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием. Он твердо решил, что не будет давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому», - цитируетюриста «Ъ».
В июне Катчев рассказывал, что следователь по особо важным делам ФСБ Александр ЧабанпредлагалСафронову пойти на сотрудничество в обмен на звонок матери. Тот предложение не принял.
Криминал,Иван Сафронов,Роскосмос,ФСБ,Ведомости,Газета "Коммерсантъ",
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