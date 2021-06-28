Мужчину задержали за убийство знакомого на севере столицы

«По данным следствия, вечером 27 июня 2021 года в квартире жилого дома, расположенного по ул. Тимирязевская в Москве, обнаружено тело мужчины 1995 года рождения с признаками насильственной смерти в виде резаной раны в области шеи. По подозрению в совершении преступления в короткий срок задержан 26-летний знакомый погибшего. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий и проверки на причастность к совершению данного преступления», - рассказала Иванова.