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Мужчину задержали за убийство знакомого на севере столицы

Агентство «Москва»
2 часа назад
Сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого в Тимирязевском районе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
Мужчину задержали за убийство знакомого на севере столицы
Фото: ТАССТАСС
«По данным следствия, вечером 27 июня 2021 года в квартире жилого дома, расположенного по ул. Тимирязевская в Москве, обнаружено тело мужчины 1995 года рождения с признаками насильственной смерти в виде резаной раны в области шеи. По подозрению в совершении преступления в короткий срок задержан 26-летний знакомый погибшего. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий и проверки на причастность к совершению данного преступления», - рассказала Иванова.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Криминал,Новости Москвы,МВД,
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