Военный суд в Москве арестовал трех офицеров авиации ФСБ

По данным издания, компания "АсСтрой" должна была по контракту в рамках гособоронзаказа поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов, используемых для нужд авиации ФСБ, однако эти обязательства не были выполнены. По делу проходят предприниматель Вазген Бабаханян и трое офицеров, которые, по версии следствия, причастны к этому мошенничеству. Как отмечается в статье "Коммерсанта", обвиняемые не признают вину и утверждают, что все обязательства по госконтракту были исполнены в срок.