Сапега и Протасевич заключили досудебное соглашение со следствием

«Обвиняемые дают последовательные признательные показания, и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием», – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
«Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест», – сообщила пресс-служба. Уточняется, что СК республики продолжит расследование уголовных дел в отношении Сапеги и Протасевича.