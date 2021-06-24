Россияне попадаются на шесть видов телефонного мошенничества

Шесть основных видов мошенничества по телефону, на которые чаще всего попадаются россияне, выделили в отечественном МВД . Среди этих видов — выигрыш в лотерею, СМС-просьба о помощи, телефонный номер — грабитель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные пресс-центра МВД.

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По информации министерства, телефонное мошенничество стало активно развиваться с начала 2000-х годов, когда доступность и распространение получила сотовая телефония. На сегодняшний день жертвой мошенников может стать любой человек. Однако чаще всего в сети злоумышленников попадают пожилые и доверчивые люди.

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Одним из основных типов мошенничества, на которое попадаются люди, является сообщение о попавшем в беду родственнике. Чаще всего злоумышленники под личиной сотрудников правоохранительных органов предлагают перечислить определённую сумму, чтобы «решить вопрос». Сумма может быть от тысячи рублей до $30 тысяч.

Ещё один популярный вид мошенничества — телефонный номер — грабитель. Жертве приходит СМС с просьбой перезвонить на указанный номер. В ходе звонка человека долго держат на линии, в результате со счёта списывается крупная сумма.

На третьем месте идут телефонные вирусы. На телефон приходит сообщение с просьбой перейти по ссылке, после чего происходит списание денег.

Четвёртый тип мошенничества — сообщение о выигрыше в лотерею. На мобильный звонит якобы ведущий популярной радиостанции и сообщает, что человек выиграл в организованной станцией лотерее. Затем абонент перезванивает «сотруднику призового отдела», где ему объясняют, что для получения приза необходимо предоставить реквизиты карты.

Пятая схема мошенничества — просто код от оператора связи. Пользователю поступает звонок или сообщение якобы от сотрудника техподдержки оператора мобильной связи. Основания — предложение подключить новую услугу или принять участие в акции. Под диктовку предлагается набрать код или сообщение, которое подключит новую услугу. На деле же код является комбинацией для мобильного перевода денег на счёт злоумышленников.

И последний тип мошенничества — просьба о помощи в СМС. Обычно на это попадаются пожилые граждане или совсем юные пользователи. Абонент получает сообщение, где аноним просит положить на счёт энную сумму в связи с возникшими «проблемами».