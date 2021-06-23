Экс-полицейским вынесли приговор по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе

«Окончательно Матвееву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Окончательно Галиеву назначить наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Окончательно Яромчуку назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – зачитал решение судья Верховного суда Башкирии, передает ТАСС.