Жители Забайкалья заживо сожгли своих друзей

В Забайкалье двое местных жителей бросили в подвал своих знакомых, а затем подожгли дом.

Как сообщает РЕН ТВ, в ходе распития спиртных напитков подсудимые поссорились с двумя местными жителями. Они избили их и сбросили в подвал собственного дома. После этого один из злоумышленников облил помещения бензином и совершил поджог. В результате потерпевшие погибли, а огнем были уничтожены дом и надворные постройки.