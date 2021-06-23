Жители Забайкалья заживо сожгли своих друзей

В Забайкалье двое местных жителей бросили в подвал своих знакомых, а затем подожгли дом.
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Как сообщает РЕН ТВ, в ходе распития спиртных напитков подсудимые поссорились с двумя местными жителями. Они избили их и сбросили в подвал собственного дома. После этого один из злоумышленников облил помещения бензином и совершил поджог. В результате потерпевшие погибли, а огнем были уничтожены дом и надворные постройки.
Суд признал мужчин виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 и 10 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима
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Ранее "СП" писала, что в Испании 84-летний пенсионер забил свою жену молотком до смерти. 81-летняя женщина изменяла ему с другими.