Россиянин попал в колонию за видео в TikTok

В Приморье мужчина осужден на два года в колонии-поселении за то, что выложил в TikTok видео с призывом к убийству силовиков и членов их семей, сообщает Красноармейский районный суд.

Суд также на два года лишил мужчину права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов. Отмечается, что подсудимый полностью признал вину и принес публичные извинения. Ранее он уже имел три судимости - за умышленное причинение вреда здоровью, побои и уничтожение чужого имущества. Ранее сообщалось, что в России построят колонию для молодежи с логотипом TikTok.