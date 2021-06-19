Тело пропавшей под Нижним Новгороде американки Кэтрин Сироу нашли на третий день поисков. Ее убил мужчина, которому она пригрозила, что напишет заявление в полицию — якобы после изнасилования на вечеринке. Убийца сознался в преступлении, но утверждает, что не насиловал Сироу — все было по обоюдному согласию.

Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве американской студентки Кэтрин Илейн Сироу. Об этом сообщает портал NN.RU.

"Ее тело показал мужчина, которого заподозрили в убийстве", - говорится в сообщении.

Сироу пропала 15 июня, перед исчезновением она успела отправить матери SMS, сообщив, что едет в машине с неизвестным. "Надеюсь, меня не похитили", - сказала она. Вскоре был задержан предполагаемый убийца. Он сознался в преступлении и показал место убийства. По словам мужчины, он приехал к Сироу три дня назад и нанес несколько ударов ножом в горло. Ранее 44-летний мужчина был судим за разбой и изнасилование.

По его словам, Сироу угрожала ему, что напишет заявление в полицию после изнасилования на вечеринке. Однако, добавил подозреваемый, связь между ними произошла якобы "по обоюдному согласию".

35-летняя Кэтрин Илейн Сироу приехала в Нижний Новгород учиться на юриста в ННГУ в 2019 году. Проживала в городе Бор Нижегородской области. СМИ сообщали, что до приезда в Россию Сироу служила в морской пехоте США снайпером, могла иметь командировки в Сирию и Ирак. В нижегородском вузе Сироу училась в магистратуре, подрабатывая репетиторством.

Гибель американцев в России

СМИ неоднократно сообщали о гибели или исчезновении американцев в России. Иногда их смерти не имеют признаков насилия — в январе 2011 года в квартире на Цветном бульваре в Москве нашли мертвым пожилого юриста 1957 года рождения.

Весной 2012 года в Екатеринбурге в смотровой яме в бесхозном гараже полиция нашла тело неизвестного мужчины с перерезанным горлом и раскроенным черепом. Труп был закован в наручники. При нем нашли обгоревший американский паспорт и три телефона. Впоследствии личность погибшего была установлена — как сообщал "Коммерсантъ", убит был бизнесмен Джордж Якубян. Он прилетел в Екатеринбург на деловые переговоры по приглашению блогера Василия Федоровича. Американца встретили в аэропорту, вывезли в лес, ограбили и убили. Впоследствии банду Федоровича смогли задержать и осудить, блогер признал свою вину.