Появились новые улики в деле о краже из самолета «Судного дня»

На месте кражи радиоэлектронного оборудования из грузового отсека "самолета судного дня" Ил-80 найдены следы ДНК одного из сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК), сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Бояркину.
Фото: Евгений Волков/Wikimedia CommonsЕвгений Волков/Wikimedia Commons
"Среди следов ДНК, которые были изъяты на месте преступления, есть след, принадлежащий сотруднику ТАНТК", - заявила Бояркина, уточнив, что следствие не раскрывает, принадлежат ли эти следы ее подзащитному Жоре Хачунцу.
Он является главным подозреваемым в деле о хищении 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из демонтированных блоков.
В ходе расследования внутри самолета были обнаружены отпечатки пальцев и следов обуви предполагаемых преступников. По факту кражи имущества из этого воздушного судна было возбуждено уголовное дело.
"След ДНК мог быть перенесен, в результате чего на месте преступления "оказался" случайный человек", - рассказала Бояркина. Ранее появились новые детали в деле о краже из "самолета судного дня".