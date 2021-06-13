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В деле о хищении деталей "самолета судного дня" нашли новые улики

Газета.Ru
25 минут назад
На месте кражи радиоэлектронного оборудования из грузового отсека "самолета судного дня" Ил-80 найдены следы ДНК одного из сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК), сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Бояркину.
Появились новые улики в деле о краже из самолета «Судного дня»
Фото: Евгений Волков/Wikimedia CommonsЕвгений Волков/Wikimedia Commons
"Среди следов ДНК, которые были изъяты на месте преступления, есть след, принадлежащий сотруднику ТАНТК", - заявила Бояркина, уточнив, что следствие не раскрывает, принадлежат ли эти следы ее подзащитному Жоре Хачунцу.
Он является главным подозреваемым в деле о хищении 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из демонтированных блоков.
В ходе расследования внутри самолета были обнаружены отпечатки пальцев и следов обуви предполагаемых преступников. По факту кражи имущества из этого воздушного судна было возбуждено уголовное дело.
"След ДНК мог быть перенесен, в результате чего на месте преступления "оказался" случайный человек", - рассказала Бояркина. Ранее появились новые детали в деле о краже из "самолета судного дня".
Криминал,Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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