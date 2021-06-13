Появились новые улики в деле о краже из самолета «Судного дня»

На месте кражи радиоэлектронного оборудования из грузового отсека "самолета судного дня" Ил-80 найдены следы ДНК одного из сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК), сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Бояркину.

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"Среди следов ДНК, которые были изъяты на месте преступления, есть след, принадлежащий сотруднику ТАНТК", - заявила Бояркина, уточнив, что следствие не раскрывает, принадлежат ли эти следы ее подзащитному Жоре Хачунцу.

Он является главным подозреваемым в деле о хищении 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из демонтированных блоков.

В ходе расследования внутри самолета были обнаружены отпечатки пальцев и следов обуви предполагаемых преступников. По факту кражи имущества из этого воздушного судна было возбуждено уголовное дело.