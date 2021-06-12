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Два человека погибли, семерых ранили в результате стрельбы в США

Вечерняя Москваиещё 6
3 часа назад
Два человека погибли, еще семь получили ранения в результате стрельбы в пятницу, 11 июня, в городе Саванна (штат Джорджия).
В Джорджии произошла стрельба
Фото:  twitter.com/haleyhughey twitter.com/haleyhughey
Инцидент произошел около 21:00 по местному времени (04:00 субботы, 12 июня, по московскому времени) в нескольких кварталах от отделения полиции.
В настоящее время двое раненых находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших также есть двухлетний ребенок и 13-летний школьник, они получили неопасные для жизни ранения.
Правоохранительные органы ведут поиск подозреваемых, информация о возможной причине стрельбы пока не сообщается, передает издание BNO News.
Ранее сообщалось, что две женщины погибли при стрельбе по автобусу в Калифорнии.
Криминал,Происшествия,МВД,Соединенные Штаты,
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