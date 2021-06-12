В Джорджии произошла стрельба

Два человека погибли, еще семь получили ранения в результате стрельбы в пятницу, 11 июня, в городе Саванна (штат Джорджия).

Фото: twitter.com/haleyhughey twitter.com/haleyhughey

Инцидент произошел около 21:00 по местному времени (04:00 субботы, 12 июня, по московскому времени) в нескольких кварталах от отделения полиции.

В настоящее время двое раненых находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших также есть двухлетний ребенок и 13-летний школьник, они получили неопасные для жизни ранения.