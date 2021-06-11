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Телефонные мошенники придумали жесткую схему прессинга россиян

Ura.Ruиещё 1
54 минуты назад
Телефонные мошенники в России нашли новый способ вымогательства денег. Теперь они угрожают убийством своим жертвам и их родственникам.
Телефонные мошенники перешли на угрозы убийством
Фото:  URA.RU URA.RU
«Москвичу позвонил мужчина, который представился участковым и рассказал, что в районе якобы орудует ОПГ, вымогает деньги и угрожает расправами. Он оставил свой контактный номер. Через несколько дней по телефону позвонил мужчина и потребовал перевести деньги, в противном случае вымогатель пообещал „зарезать“ или „перестрелять“ потерпевшего и его родных», — сообщает РИА «Новости».
После этого вымогатель потребовал никому не говорить о звонке, однако москвич позвонил «участковому», который попросил назвать свой адрес и посоветовал перечислить средства бандиту. По словам «представителя правопорядка», около дома жертвы будет проводиться спецоперация и преступников поймают.
Потерпевший перевел на счет мошенника 50 тысяч рублей, поехал закладывать авто, однако был остановлен своим родственником. Потерпевший понял, что это мошенничество, и написал заявление в полицию, где ему сообщили, что участковый с такими именем и фамилией есть, но в эти дни не работал.
Ранее была раскрыта еще одна схема обмана россиян.
Телефонные мошенники начали использовать роботов, сообщает телеканал 360. Во время звонка жертве сообщается о подозрительном переводе на ее счет и приостановке операций по карте. Для подтверждения действия нужно сказать всего одно слово: «Да», — и деньги спишутся со счета, предупреждает «Царьград».
Криминал,Происшествия,Царьград ТВ,Телеканал "360° Подмосковье",РИА Новости,Россия,
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