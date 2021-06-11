Телефонные мошенники перешли на угрозы убийством

После этого вымогатель потребовал никому не говорить о звонке, однако москвич позвонил «участковому», который попросил назвать свой адрес и посоветовал перечислить средства бандиту. По словам «представителя правопорядка», около дома жертвы будет проводиться спецоперация и преступников поймают.

Потерпевший перевел на счет мошенника 50 тысяч рублей, поехал закладывать авто, однако был остановлен своим родственником. Потерпевший понял, что это мошенничество, и написал заявление в полицию, где ему сообщили, что участковый с такими именем и фамилией есть, но в эти дни не работал.