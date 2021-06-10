Центр "Э" заинтересовался опубликовавшим песню Хованского анонимом

В Санкт-Петербурге
блогера Юрия Хованского
, которого обвиняют в призывах к террористической деятельности, привезли в суд, где будет избрана мера пресечения. Об этом пишет РИА "Новости". На кадрах видно, как правоохранители заводят Хованского в зал судебных заседаний. На блогере маска и наручники. Уголовное дело заведено по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ. Наказание предусматривает штраф от 300 тыс. до 2 млн руб. либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Ранее сотрудники Центра "Э" (Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел РФ
) заинтересовались пользователем, который опубликовал на YouTube песню блогера Юрия Хованского с признаками оправдания терроризма.