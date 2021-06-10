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В Грузии после воровской сходки задержали 13 криминальных авторитетов

Lenta.ru
16 минут назад
Криминальная полиция Грузии задержала 13 криминальных авторитетов и других причастных к преступному миру лиц после того, как один из бизнесменов решил выяснить финансовые вопросы со своим партнером на воровской сходке. Об этом пишет «Sputnik Грузия».
13 криминальных авторитетов задержали в Грузии
Фото: ТАССТАСС
По данным правоохранителей, предприниматель, имя которого не раскрывается, повздорил со своим коллегой по бизнесу из-за «необъективного распределения доходов». Для разрешения споров он обратился к вору в законе, который проживал за границей. Тот в свою очередь поручил решить вопрос своему сыну на общей сходке воров в Тбилиси, где проигравшую сторону обязали выплатить более 24 тысяч долларов.
Отмечается, что после мероприятия его участники были задержаны сразу в нескольких грузинских городах. У преступников были изъяты четыре автомобиля, боеприпасы и техника, с помощью которой они связывались с ворами в законе за рубежом.
Согласно грузинскому законодательству, причастность к «воровскому миру» считается уголовным преступлением. По соответствующей статье задержанным может грозить до 10 лет лишения свободы.
Ранее власти Украины публично отчитались о депортации или поимке всех находящихся на территории страны воров в законе. Как заверил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, «в начале года в стране было 34 человека со статусом вора в законе, сегодня — ноль».
Криминал,Происшествия,Алексей Данилов,ИА Sputnik,Грузия,
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