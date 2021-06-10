13 криминальных авторитетов задержали в Грузии

По данным правоохранителей, предприниматель, имя которого не раскрывается, повздорил со своим коллегой по бизнесу из-за «необъективного распределения доходов». Для разрешения споров он обратился к вору в законе, который проживал за границей. Тот в свою очередь поручил решить вопрос своему сыну на общей сходке воров в Тбилиси, где проигравшую сторону обязали выплатить более 24 тысяч долларов.