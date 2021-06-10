Бастрыкин взял под личный контроль дело об убийстве приставов в Сочи

Уголовное дело завели в отношении третьего помощника капитана российского судна "Амур" Павла Добрянского, которое ранее столкнулось с японской рыболовецкой шхуной, передает РИА "Новости" со ссылкой на генконсульство России
в Саппоро
. "Вчера вечером прокуратура
(Японии
- "Газета.Ru") нам сообщила, что уголовное дело было возбуждено", — сказали в диппредставительстве. Собеседник агентства добавил, что следствие будет идти в течение 20 дней. Добрянский был задержан 7 июня. Как уточнили в российском генконсульстве в Саппоро, дело было открыто по статьям "халатность" и "ненадлежащее управление судном" Уголовного кодекса Японии. Ранее в Японии окружной суд города Асахикава принял решение задержать российское судно "Амур" в качестве залога выплаты компенсаций за столкновение с японской шхуной. 26 мая японский рыболовецкий траулер "Хатикита Комару" столкнулся в Охотском море с торговым судном "Амур", шедшим под флагом России. Как сообщала японская телерадиокомпания NHK, в результате удара траулер перевернулся, а рыбаки оказались в воде. Три японца погибли. .