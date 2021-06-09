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Суд продлил арест обвиняемому в госизмене профессору

RT на русскомиещё 1
5 часов назад
Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей 70-летнему профессору МФТИ Валерию Голубкину, который обвиняется в государственной измене.
«Лефортовский суд продлил Валерию Голубкину срок содержания под стражей на три месяца, до 12 сентября 2021 года», — цитирует Интерфакс пресс-службу суда.
Ранее сообщалось, что Валерий Голубкин отверг подозрения в государственной измене.
12 апреля суд отправил Голубкина под стражу.
Криминал,Валерий Голубкин,Интерфакс,Москва,
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