Мошенники чаще стали прикидываться полицией

Телефонные мошенники провели «работу над ошибками» и стали вдвое реже звонить потенциальным жертвам под видом службы безопасности. Россияне уже не ведутся на эту уловку, поэтому аферисты вынуждены искать новые подходы. Теперь злоумышленники гораздо чаще прикидываются сотрудниками правоохранительных органов — например, представителями полиции. К таким выводам пришли в компании Bi.Zone, которая расследует киберпреступления и анализирует защищённость IT-инфраструктур.

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По подсчётам аналитиков, в июле 2020 года число жалоб на звонки якобы от службы безопасности составило как минимум 26 170, сообщило РИА «Новости». В апреле 2021-го этот показатель сократился до 13 546 жалоб.

В то же время в разы увеличилось количество жалоб на звонки от имени правоохранительных органов. В июле 2020 года их было 768, а в апреле 2021-го — 5643. По прогнозам Bi.Zone, если текущие условия не изменятся, количество звонков под видом службы безопасности и якобы от полиции сравняется в сентябре.

Аналитики пояснили: уловка со звонками от службы безопасности уже не так эффективна, как раньше, поскольку из-за её распространённости потенциальные жертвы стали всё чаще настораживаться, когда слышат такое представление. Мошенники регулярно обновляют свои преступные схемы и пускают в ход те, что приносят больше прибыли, отметили в компании. Эксперты предположили, что скоро звонки от «безопасников» останутся в прошлом.

Ранее «Секрет» сообщал, что неизвестные обокрали в Москве 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина , который присутствовал на Параде Победы в Москве и сидел рядом с президентом Владимиром Путиным . По словам ветерана, на домашний телефон ему позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. В дальнейшем он убедил Пронина снять 400 000 рублей с банковского счета и передать её подельнику. Звонивший утверждал, что это якобы нужно для задержания мошенника с поличным.