В Самаре мать выбросила трехлетнюю дочь с балкона

Жительница Самары выбросила трехлетнюю дочь с балкона шестого этажа дома, ребенок погиб. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел во вторник, 8 июня, в Октябрьском районе Самары.

В группе «Послушано. Самара» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео с ЧП. Под постом отмечено, что женщина свесила дочку вниз с целью воспитания, держа за майку, которая порвалась. В ролике слышно, как девочка громко кричит: «Боюсь, мам, боюсь, боюсь».

Следователи возбудили в отношении злоумышленницы уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии). Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

По факту инцидента проверку начала прокуратура Октябрьского района Самары.