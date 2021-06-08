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В Самаре мать выбросила трехлетнюю дочь с балкона

Газета.Ruиещё 4
3 часа назад
Жительница Самары выбросила трехлетнюю дочь с балкона шестого этажа дома, ребенок погиб. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
В Самаре мать выбросила трехлетнюю дочь с балкона
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел во вторник, 8 июня, в Октябрьском районе Самары.
В группе «Послушано. Самара» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео с ЧП. Под постом отмечено, что женщина свесила дочку вниз с целью воспитания, держа за майку, которая порвалась. В ролике слышно, как девочка громко кричит: «Боюсь, мам, боюсь, боюсь».
Следователи возбудили в отношении злоумышленницы уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии). Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.
По факту инцидента проверку начала прокуратура Октябрьского района Самары.
Ранее в мае в Кирове из окна квартиры на пятом этаже пьяный мужчина выбросил полуторагодовалого мальчика, который в результате падения погиб.
Криминал,Самара,
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