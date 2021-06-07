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Мужчина изнасиловал бывшую полицейскую в туалете московского метро

News.ru
10 часов назад
Мужчина, представившийся Сержем из Сербии, изнасиловал 36-летнюю бывшую дознавательницу одного из столичных ОМВД. Инцидент произошёл в туалете перехода со станции «Трубная» на «Цветной бульвар» в московском метро, передаёт «МК».
Экс-полицейского изнасиловали в метро в Москве
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
Женщина делала переход и решила зайти в туалет. В кабинку ворвался преступник. Он ударил жертву по голове и пригрозил убить. Мужчина схватил жертву за шею, избил и несколько раз изнасиловал в извращённой форме. Пострадавшая пыталась привлечь внимание, кричала и била по двери, но это не помогло.
Я не насильник, я воспользуюсь Вами и отпущу, — повторял мужчина.
Также он сказал ей, что живёт на севере столицы и насилует впервые.
Спустя некоторое время дверь туалета автоматически открылась и происходящее увидели другие пассажиры. Они начали оттаскивать насильника, но тот вывернулся и попытался убежать. Его догнали на эскалаторе и при задержании сломали ему ногу.
По информации РЕН ТВ, инцидент произошёл 5 июня, а подозреваемым оказался Сергей 1992 года рождения, в отношении которого возбудили дело.
Предполагаемый преступник заявляет, что знаком с жертвой: они якобы некоторое время переписывались в Сети, а затем решили провести свидание подобным образом. Пострадавшая это отрицает.
В прошлом мужчину уже подозревали в совершении подобного преступления в Московской области.
Ранее 65-летний житель Москвы был задержан полицией за участие в групповом изнасиловании, которое произошло ещё в советское время. 25 октября 1974 года на Измайловском шоссе была изнасилована 17-летняя девушка. Тогда силовики задержали троих подозреваемых. Спустя 47 лет выяснилось, что в преступлении участвовал ещё один человек. Им оказался мужчина 1956 года рождения. Он проживает на бульваре Рокоссовского. Задержанный признался в совершении преступления.
Криминал,Происшествия,Сербия,
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