Экс-полицейского изнасиловали в метро в Москве

Мужчина, представившийся Сержем из Сербии , изнасиловал 36-летнюю бывшую дознавательницу одного из столичных ОМВД. Инцидент произошёл в туалете перехода со станции «Трубная» на «Цветной бульвар» в московском метро, передаёт «МК».

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Женщина делала переход и решила зайти в туалет. В кабинку ворвался преступник. Он ударил жертву по голове и пригрозил убить. Мужчина схватил жертву за шею, избил и несколько раз изнасиловал в извращённой форме. Пострадавшая пыталась привлечь внимание, кричала и била по двери, но это не помогло.

Я не насильник, я воспользуюсь Вами и отпущу, — повторял мужчина.

Также он сказал ей, что живёт на севере столицы и насилует впервые.

Спустя некоторое время дверь туалета автоматически открылась и происходящее увидели другие пассажиры. Они начали оттаскивать насильника, но тот вывернулся и попытался убежать. Его догнали на эскалаторе и при задержании сломали ему ногу.

По информации РЕН ТВ, инцидент произошёл 5 июня, а подозреваемым оказался Сергей 1992 года рождения, в отношении которого возбудили дело.

Предполагаемый преступник заявляет, что знаком с жертвой: они якобы некоторое время переписывались в Сети, а затем решили провести свидание подобным образом. Пострадавшая это отрицает.

В прошлом мужчину уже подозревали в совершении подобного преступления в Московской области.