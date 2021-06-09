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В Москве сотрудники ГУУР МВД России задержали подозреваемого в хищении дорогостоящей картины под видом ее реставрации

Министерство внутренних дел Российской Федерациииещё 9
1 час назад
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Басманного района города Москвы при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержан подозреваемый в хищении мошенническим путем антикварной картины, стоимость которой оценивается более чем в три миллиона рублей. По предварительным данным, в 2017 году злоумышленник, имея корыстный умысел, предложил своему знакомому отреставрировать принадлежащую ему картину русского художника Николая Богданова-Бельского. Подозреваемый написал расписку в получении полотна, а также оставил залог в размере 10 тысяч долларов США. Затем забрал картину и скрылся, заведомо не намереваясь исполнять обещанную работу. Спустя некоторое время выяснилось, что фигурант продал дорогостоящий холст столичному антиквару. А тот в дальнейшем перепродал его через антикварный салон. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение похищенного имущества. Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Москве сотрудники ГУУР МВД России задержали подозреваемого в хищении дорогостоящей картины под видом ее реставрации
Фото: Министерство внутренних дел Российской ФедерацииМинистерство внутренних дел Российской Федерации
Криминал,Громкие уголовные дела ,Ирина Волк,Росгвардия,МВД,Москва,
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