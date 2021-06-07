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В России вынесли оправдательный приговор вору в законе Тенго Потийскому

Lenta.ru
8 часов назад
В России суд вынес оправдательный приговор вору в законе Тенгизу Гигиберии, известному в криминальном мире как Тенго Потийский. Об этом сообщает ИА «Прайм Крайм».
В России оправдали вора в законе Тенго Потийского
Фото:  primecrime.ru primecrime.ru
Уточняется, что судья Липецкого областного суда не нашла оснований для признания за Гигиберией воровского статуса. В настоящий момент это первый оправдательный приговор по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ, которая стала причиной отказа многих авторитетов от своих титулов.
Ранее сообщалось, что в Липецком областном суде началось рассмотрение дела по данному обвинению Потийского. В ходе заседания подсудимый отрекся от статуса вора в законе и поклялся судье и «всем святым», что покончит с преступлениями и вернется в семью.
Мужчина был судим за незаконное хранение оружия, разбой и убийство. В заключении он провел 17 лет лишения свободы, за это время он неоднократно нарушал правила отбывания наказания. Согласно материалам уголовного дела, заключенные отчисляли на его содержание от одной до четырех тысяч рублей ежемесячно.
Криминал,Россия,
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