В России оправдали вора в законе Тенго Потийского

Уточняется, что судья Липецкого областного суда не нашла оснований для признания за Гигиберией воровского статуса. В настоящий момент это первый оправдательный приговор по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ, которая стала причиной отказа многих авторитетов от своих титулов.

Мужчина был судим за незаконное хранение оружия, разбой и убийство. В заключении он провел 17 лет лишения свободы, за это время он неоднократно нарушал правила отбывания наказания. Согласно материалам уголовного дела, заключенные отчисляли на его содержание от одной до четырех тысяч рублей ежемесячно.