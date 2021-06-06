«Запланированы встречи и эфиры»: почему Гудков уехал из России на Украину

Оппозиционер Дмитрий Гудков покинул России и отправился в Варну к родителям. При этом, по мнению его адвоката Михаила Бирюкова , Гудкова могут объявить в розыск, если он не явится к следователю или в суд по требованию. Гудкова подозревают в неуплате средств за аренду помещения в 2015-2017 годах. Сумма ущерба, по версии следствия, составила более миллиона рублей. При этом сам политик заявлял, что уголовное дело касается фирмы его родителей, к которой он не имеет отношения.

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Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков заявил в своем Telegram-канале, что подъезжает к Киеву . По его словам, он покинул Россию, так как опасается уголовного преследования по ранее заведенному против него делу. На Украине у него "давно запланированы встречи и эфиры".

"Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом", - написал он.

Гудков полагает, что правоохранители возбудили уголовное дело, чтобы помешать его участию в выборах в Госдуму

"Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится. Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках", - добавил политик.

Отец политика Геннадий Гудков написал на своей странице в Twitter, что "полностью поддержал его решение временно покинуть страну". Как отметил сам Дмитрий Гудков в комментарии РИА "Новости", после Киева он намерен "доехать в Варну до родителей". О планах он пообещал рассказать позже.

При этом "Интерфакс" со ссылкой на источник написал, что в скором времени Гудкова могут заочно арестовать и объявить в розыск из-за того, что он якобы нарушил подписку о невыезде.

"Уехав, Гудков нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде, так что в ближайшее время следствие может обратиться в суд и попросить заменить ее на иную, вплоть до заочного ареста", - сказал собеседник агентства.

Он также утверждает, что Гудков выехал из России через международный автомобильный пункт пропуска "Троебортное-Бачевск".

Сам же политик в своем Telegram-канале написал, что у него "нет никакой подписки".

В то же время адвокат экс-депутата Госдумы Михаил Бирюков считает, что Гудкова могут объявить в розыск, если он не явится по требованию следователя. Однако, по словам стороны защиты политика, ему для этого должны предъявить заочное обвинение.

"Но я считаю, что по истечении 48 часов задержания Дмитрия Гудкова, поскольку ему не была избрана мера пресечения судом или следователем, он утратил статус подозреваемого, и для объявления его в розыск необходимо заочно предъявить ему обвинение", - сказал он в комментарии РИА "Новости".

При этом Гудков в день своего освобождения из полиции - 3 июня - заявил РИА "Новости", что в деле о неуплате аренды его статус остался прежним - подозреваемый. Политик также рассказал, что подписал документ, согласно которому обязан явиться в суд или в полицию, если это будет необходимо.

Дмитрия Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня по подозрению в причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

По версии следствия, организация, которую возглавляла Ермилова, взяла в аренду нежилое помещение в 2015-2017 годах, но не оплатила. Долг по договору аренды составил более 1 млн рублей. Потерпевшая сторона - департамент городского имущества Москвы, который является собственником помещения.

"В Москве более сотни фирм со значительно большей задолженностью, нежели эта организация", - отметил в комментарии РИА "Новости" адвокат Гудкова. По его словам, такая сумма "незначительная" с учетом вменяемой статьи - п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ. В то же время, согласно российскому законодательству, о причинении особо крупного ущерба речь может идти, если его сумма равна или превышает 1 млн рублей.