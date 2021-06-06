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Московская полиция обнаружила бордель на проспекте Мира

Газета.Ruиещё 7
6 июня 2021
Московские полицейские обнаружили и ликвидировали притон для занятия проституцией на проспекте Мира. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на представителей ГУ МВД России по городу.
Полиция обнаружила бордель на проспекте Мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Предварительно установлено, что злоумышленник в квартире одного из домов на проспекте Мира организовал притон, в котором девушки оказывали услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Мужчина выполнял функции администратора", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Как установлено, подозреваемый встречал клиентов борделя и провожал их к женщинам. В результате сотрудники уголовного розыска по вышеуказанному адресу задержали подозреваемого - 23-летнего приезжего из ближнего зарубежья. В этой квартире также задержали семь девушек в возрасте от 25 до 30 лет. Они жили и оказывали услуги сексуального характера за деньги.
Подозреваемый теперь находится под подпиской о невыезде, заведено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией".
Ранее в центре Москвы обнаружили бордель, работавший под видом массажного салона. На остальных работниц составили административные протоколы за занятие проституцией.
Криминал,Происшествия,Громкие уголовные дела ,
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