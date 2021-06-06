Полиция обнаружила бордель на проспекте Мира

Московские полицейские обнаружили и ликвидировали притон для занятия проституцией на проспекте Мира. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на представителей ГУ МВД России по городу.

Как установлено, подозреваемый встречал клиентов борделя и провожал их к женщинам. В результате сотрудники уголовного розыска по вышеуказанному адресу задержали подозреваемого - 23-летнего приезжего из ближнего зарубежья. В этой квартире также задержали семь девушек в возрасте от 25 до 30 лет. Они жили и оказывали услуги сексуального характера за деньги.