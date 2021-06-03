Челябинский чиновник подозревается в получении взятки в 1 млн рублей

Первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области
подозревается в получении взятки в размере более 1 млн рублей от бизнесмена. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. Сотрудники УФСБ России
по региону проводят следственно-оперативные действия в минстрое области. В отношении замминистра возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ по (получение взятки в особо крупном размере). Согласно информации следствия, подозреваемый с 2020 по 2021 годы получил указанную сумму от представителя коммерческой организации "за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности в интересах данной организации". В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается. РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах
сообщает, что речь идет Иване Белавкине, который занял должность первого замминистра в августе 2019 года. Ранее сообщалось, что экс-главу департамента архитектуры Сочи арестовали по делу о крупной взятке.