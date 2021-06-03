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Челябинский чиновник подозревается в получении взятки в 1 млн рублей

Газета.Ruиещё 8
7 часов назад
Первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области подозревается в получении взятки в размере более 1 млн рублей от бизнесмена. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. Сотрудники УФСБ России по региону проводят следственно-оперативные действия в минстрое области. В отношении замминистра возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ по (получение взятки в особо крупном размере). Согласно информации следствия, подозреваемый с 2020 по 2021 годы получил указанную сумму от представителя коммерческой организации "за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности в интересах данной организации". В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается. РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что речь идет Иване Белавкине, который занял должность первого замминистра в августе 2019 года. Ранее сообщалось, что экс-главу департамента архитектуры Сочи арестовали по делу о крупной взятке.
Челябинский чиновник подозревается в получении взятки в 1 млн рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Криминал,ФСБ,МВД,РИА Новости,Челябинская Область,
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