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Прокурор запросил 18,5 года колонии женщине, выкинувшей из окна ребенка подруги в Москве

ТАССиещё 1
2 июня 2021
Государственный обвинитель в ходе прений сторон в суде попросил приговорить к 18 годам и 6 месяцам лишения свободы женщину, которая выкинула из окна грудного ребенка своей подруги в Москве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Государственный обвинитель в судебных прениях предложил назначить 31-летней женщине, выбросившей из окна грудного ребенка своей подруги, 18 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев", - отметили в пресс-службе.
Женщина обвиняется в убийстве малолетнего. 4 декабря она была в гостях у подруги в квартире дома на улице Летчика Ульянина. Когда подруга вышла в другую комнату, она выбросила ее трехмесячную дочку из окна 13-го этажа. Во время предварительного расследования обвиняемая сообщила, что мотивом убийства стал конфликт с матерью ребенка, но затем сказала, что у нее обострилось психическое расстройство. Проведенная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина симулировала болезнь.
Уголовное дело рассматривается в Московском городском суде.
Криминал,ФСИН,Мосгорсуд,
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