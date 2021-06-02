Прокурор запросил 18,5 года колонии женщине, выкинувшей из окна ребенка подруги в Москве

Государственный обвинитель в ходе прений сторон в суде попросил приговорить к 18 годам и 6 месяцам лишения свободы женщину, которая выкинула из окна грудного ребенка своей подруги в Москве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичной прокуратуры.

Женщина обвиняется в убийстве малолетнего. 4 декабря она была в гостях у подруги в квартире дома на улице Летчика Ульянина. Когда подруга вышла в другую комнату, она выбросила ее трехмесячную дочку из окна 13-го этажа. Во время предварительного расследования обвиняемая сообщила, что мотивом убийства стал конфликт с матерью ребенка, но затем сказала, что у нее обострилось психическое расстройство. Проведенная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина симулировала болезнь.