«Следует отметить, что декриминализация деяния или изменение условий привлечения к уголовной ответственности за те или иные деяния требует комплексного обоснования, основывающегося на анализе правоприменительной статистики или судебной практики, прямо свидетельствующих о необходимости изменения действующего правового регулирования. Вместе с тем такие сведения в пояснительной записке к законопроекту не представлены», - говорится в заключении профильного комитета к законопроекту.