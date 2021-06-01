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Госдума отклонила законопроект об отмене наказания за продажу или покупку «шпионских» гаджетов

Агентство «Москва»
6 часов назад
Депутаты Госдумы в ходе заседания отклонили в первом чтении законопроект, которым предлагалось отменить статью Уголовного кодекса РФ о незаконном обороте «шпионских» гаджетов.
«Следует отметить, что декриминализация деяния или изменение условий привлечения к уголовной ответственности за те или иные деяния требует комплексного обоснования, основывающегося на анализе правоприменительной статистики или судебной практики, прямо свидетельствующих о необходимости изменения действующего правового регулирования. Вместе с тем такие сведения в пояснительной записке к законопроекту не представлены», - говорится в заключении профильного комитета к законопроекту.
Документом предлагалась корректировка отдельных положений УК РФ, обусловленная сложившейся правоприменительной практикой, которая связана с необоснованным привлечением к ответственности граждан ввиду наличия в их действиях состава преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).
Авторами законопроекта выступили депутаты нижней палаты парламента от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.
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