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Россиянин расстрелял компанию из окна машины

Lenta.ruиещё 1
11 часов назад
В Воронежской области местный житель расстрелял компанию мужчин из окна своего автомобиля, в результате чего один человек погиб, второй получил тяжелое ранение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Россиянин расстрелял компанию из окна машины
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В ночь на 30 мая в больницу были госпитализированы двое пострадавших с огнестрельными ранениями из поселка Придонского. В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастен 33-летний житель Воронежа, который на допросе сознался в содеянном. Он рассказал о краже у него семи тысяч рублей, совершенной его знакомым. Разозлившись, мужчина на машине отправился на поиски этого приятеля и нашел его в компании, распивавшей спиртное на улице Киселева поселка Придонской. Выставив в окно автомобиля охотничье ружье, житель Воронежа открыл огонь.
Пули попали в его знакомого и в рядом стоящего с ним мужчину. С огнестрельными ранениями брюшной полости их увезли в больницу, однако один из них скончался, несмотря на оказанную медпомощь.
Следователь намерен ходатайствовать об аресте стрелявшего.
Криминал,Воронежская Область,
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