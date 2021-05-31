Россиянин расстрелял компанию из окна машины

В ночь на 30 мая в больницу были госпитализированы двое пострадавших с огнестрельными ранениями из поселка Придонского. В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастен 33-летний житель Воронежа, который на допросе сознался в содеянном. Он рассказал о краже у него семи тысяч рублей, совершенной его знакомым. Разозлившись, мужчина на машине отправился на поиски этого приятеля и нашел его в компании, распивавшей спиртное на улице Киселева поселка Придонской. Выставив в окно автомобиля охотничье ружье, житель Воронежа открыл огонь.