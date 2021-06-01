Москвича задержали по подозрению в убийстве 2003 года

Подозреваемый мужчина с места происшествия скрылся, но вскоре его личность была установлена полицейскими. В марте 2004 года ему было заочно предъявлено обвинение, и он был объявлен в федеральный розыск.

Преступление произошло ночью 23 ноября 2003 года во дворе. После посещения ночного клуба между ранее незнакомыми молодыми людьми в возрасте 23 и 24 лет возник конфликт, в ходе которого один из москвичей нанес другому колото-резаные раны. В результате от полученных травм мужчина скончался.