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Москвича задержали по подозрению в убийстве 2003 года

Мослентаиещё 4
1 час назад
Сотрудники полиции в Москве задержали 43-летнего мужчину по подозрению в убийстве посетителя ночного клуба в 2003 году. Об этом сообщили агентству «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Москвича задержали по подозрению в убийстве 2003 года
Фото: Максим Богодвид / РИА НовостиМаксим Богодвид / РИА Новости
Подозреваемый мужчина с места происшествия скрылся, но вскоре его личность была установлена полицейскими. В марте 2004 года ему было заочно предъявлено обвинение, и он был объявлен в федеральный розыск.
Сейчас подозреваемый находится под стражей.
Преступление произошло ночью 23 ноября 2003 года во дворе. После посещения ночного клуба между ранее незнакомыми молодыми людьми в возрасте 23 и 24 лет возник конфликт, в ходе которого один из москвичей нанес другому колото-резаные раны. В результате от полученных травм мужчина скончался.
Криминал,Происшествия,Убийство ,Москва,
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