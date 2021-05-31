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Мошенники стали обманывать россиян при "приеме на работу"

Праймиещё 4
1 час назад
Злоумышленники придумали очередную схему: предлагают людям высокооплачиваемую работу, не требуя специальных навыков, а затем обманом выводят средства с личных счетов жертв, сообщили РИА Новости в компании Bi.Zone.
Мошенники стали обманывать ищущих работу россиян
Фото: © РИА Новости. Владимир Трефилов© РИА Новости. Владимир Трефилов
"Эксперты компании по стратегическому управлению цифровыми рисками в последнее время все чаще стали встречать схему мошенничества "предложение работы", когда жертву приглашают на выгодные условия трудоустройства без серьезных навыков. Соискатель обращает внимание на объявление о вакансии, которое на самом деле разместили мошенники. Далее злоумышленники вступают с человеком в переписку и предлагают трудоустройство", — рассказали в Bi.Zone.
При этом в процессе фиктивного оформления соискатель должен открыть новый счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание или просто передать учетные данные мошеннику для "перевода ему заработной платы", предупредили эксперты. В некоторых случаях на имя жертвы может быть взят кредит, который злоумышленники присваивают себе.
"Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут. Из-за этого продолжительность реализации схемы может занимать несколько дней", — отметил директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин.
По его словам, уже созданы решения для выявления и предотвращения подобных случаев.
Он также обратил внимание, что в летний период активно ищут подработку студенты, что делает их особенно привлекательными целями для мошенников.
Криминал,Происшествия,РИА Новости,
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