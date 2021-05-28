Мосгорсуд огласит приговор экс-полицейским, задержавшим Голунова

Ранее обвинение запросило сроки наказания для подсудимых: Игоря Ляховца прокурор просил приговорить к 16 годам лишения свободы, Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева - к 12 годам. Денису Коновалову, который признал свою вину, гособвинение попросило семь лет лишения свободы. Прения и допросы подсудимых проходили в закрытом от СМИ режиме из-за имеющихся в деле томов дела с грифом "секретно".

Басманный суд 30 января 2020 года арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева (признал вину в превышении полномочий), принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Позднее Коновалов по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.