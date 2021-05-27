Судебное заседание по жалобе на задержание россиянки Сапеги назначили на 28 мая

"Судебное обжалование задержания назначено на завтра, [состоится] в первой половине дня. Суд состоится по месту нахождения органа, ведущего уголовный процесс, в суде Партизанского района Минска. Относительно вопроса о доставке на судебное заседание Сапеги Софии у адвоката информации нет. Он разрешается судом", - сообщил адвокат.