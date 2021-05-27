В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Судебное заседание по жалобе на задержание россиянки Сапеги назначили на 28 мая

ТАСС
27 мая 2021
МИНСК, 27 мая. /ТАСС/. Суд рассмотрит жалобу на задержание гражданки России Софии Сапеги в первой половине дня в пятницу. Об этом сообщил в четверг ТАСС адвокат задержанной Александр Филанович.
"Судебное обжалование задержания назначено на завтра, [состоится] в первой половине дня. Суд состоится по месту нахождения органа, ведущего уголовный процесс, в суде Партизанского района Минска. Относительно вопроса о доставке на судебное заседание Сапеги Софии у адвоката информации нет. Он разрешается судом", - сообщил адвокат.
26 мая адвокат сообщил, что подана жалоба на задержание Сапеги в Следственный комитет Белоруссии, которая подлежит рассмотрению в течение двух суток в суде на закрытом заседании. Адвокат в жалобе настаивал на обязательной явке Софии Сапеги на судебное заседание для пояснения причин и обстоятельств задержания.
Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи она заявила, что работает редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле нынешнего года данный Telegram-канал судом Железнодорожного района Гомеля был признан экстремистским.
Криминал,София Сапега,Роман Протасевич,СКР,МВД,ИТАР-ТАСС,Россия,Минск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители