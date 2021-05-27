Замгендиректора «Аэрофлота» в суде отверг обвинение в хищении 250 млн рублей

Заместитель генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимир Александров в суде не признал вину в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) «не менее 250 млн рублей» у авиакомпании. Как сообщила Business FM его адвокат Мария Корчагина, такую позицию ее подзащитный высказал на заседании Гагаринского суда Москвы после того, как прокурор озвучил фабулу обвинения.

«Трое других подсудимых также не признали вину, так как, по нашему мнению, в деле нет состава преступления», — сказала защитница, отметив, что все фигуранты занимали единую позицию и на протяжении предварительного следствия.

Фигурантами дела также являются бывший начальник отдела взаимодействия с органами государственной власти авиакомпании Татьяна Давыдова, а также адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец. Все они находятся под стражей.

По версии следствия, Александров от лица «Аэрофлота» заключил соглашение с адвокатами об оказании юридической помощи, хотя необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании. В итоге адвокаты получили более 250 млн рублей c 2016-го по 2018 год.