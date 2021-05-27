Экс-замглавы УФСИН Тамбовской области получил срок за мошенничество

Зарплаты заключенных, работающих на предприятиях, достигают нескольких сотен тысяч рублей, сообщила начальник пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний
(ФСИН) Кристина Паньшина изданию "Известия". По словам представителя ведомства, российский бизнес открыт к сотрудничеству с заключенными, на базе различных организаций в 11 регионах создано 715 мест для осужденных. При этом средняя зарплата приговоренных к принудительным работам, которые отбывают наказание на объектах организаций, в разы превышает доход приговоренных к лишению свободы и может быть даже выше средней по региону. "Имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тыс. рублей (Белгородская область), 102 тыс. рублей (Новгородская область), 94 тыс. рублей (Приморский край), 80 тыс. рублей (Волгоградская область)", – заявила Паньшина. Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников
выдвинул инициативу заменить трудовых мигрантов российскими заключенными. Заключенных было предложено отправлять на работу за пределы колоний — стройки и золотые прииски. По оценкам главы ФСИН, рабочие места таким образом смогут получить около 188 тыс. человек. Предложение поддержал глава Минюста Константин Чуйченко
. Однако не все во ФСИН согласились с этой идеей. Офицер, сотрудник столичной колонии в беседе с "Газетой.Ru" счел инициативу главы ведомства "сложно реализуемой": чтобы избежать побегов, потребуется огромный бюджет на закупку браслетов слежения и возведения глухих заборов.