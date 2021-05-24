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На Сахалине арестовали по делу о взяточничестве мэра Макаровского района

ТАССиещё 1
7 минут назад
Мэр Макаровского района на Сахалине Андрей Красковский взят под арест на время предварительного следствия по делу о взяточничестве. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
Дальневосточного мэра заподозрили во взятке
Фото: ТАССТАСС
"Да, мэра действительно арестовали, но пока никаких подробностей", - сказал собеседник агентства. Красковский будет находиться в СИЗО.
Ранее сообщалось, что в отношении нескольких сотрудников администрации муниципалитета возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") по факту хищения денежных средств обманным путем. Позднее уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") было возбуждено в отношении мэра городского округа. По версии следствия, глава района в прошлом году получил от предпринимателя взятку на сумму 1,2 млн рублей за общее покровительство и преимущество при заключении муниципальных контрактов.
Криминал,Происшествия,Громкие уголовные дела ,ФСИН,ИТАР-ТАСС,
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