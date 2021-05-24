Дальневосточного мэра заподозрили во взятке

Ранее сообщалось
, что в отношении нескольких сотрудников администрации муниципалитета возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") по факту хищения денежных средств обманным путем. Позднее уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") было возбуждено в отношении мэра городского округа. По версии следствия, глава района в прошлом году получил от предпринимателя взятку на сумму 1,2 млн рублей за общее покровительство и преимущество при заключении муниципальных контрактов.