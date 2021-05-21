Экс-полицейский прятал тела своих жертв во дворе дома

Силовики в Сальвадоре задержали своего бывшего коллегу, 51-летнего Уго Эрнесто Осорио Чавеса, который расправился с 24 женщинами. Он закапывал их тела во дворе собственного дома. Об этом пишет The Guardian.

Фото: Reuters Reuters

Изначального бывшего стража порядка подозревали в убийстве местной жительницы и её дочери. В ходе обыска силовики обнаружили во дворе семь ям с телами женщин. Сообщается, что число жертв может достичь 40. Примечательно, что раньше мужчину подозревали в совершении преступлений на сексуальной почве.

Следствие считает, что Чавес действовал не в одиночку. Вероятно, ему помогала группа людей, среди которых есть бывшие полицейские и офицеры армии. Эти люди могли заманивать жертв. Были выданы ордера на арест девяти подозреваемых.

Возле дома убийцы собралась толпа людей. Многие из них думают, что без вести пропавшие близкие могут быть среди погибших.