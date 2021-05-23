В России предложили казнить педофилов

По её словам, подобные наклонности «вылечить невозможно».
Чиновница отметила, что выступает за пожизненное заключение для каждого такого преступника как минимум — из-за почти стопроцентного рецидива. Она добавила, что если возврат смертной казни сейчас невозможен или общество к таким приговорам не готово, то можно обсудить пожизненный срок, а «силу и труд [осуждённых педофилов] использовать на благо общества».
Это (педофилию. — NEWS.ru) вылечить невозможно. И каждый раз мы понимаем, что выходит человек, который настроен на то, чтобы совершить очередное преступление, — резюмировала Мишонова.
Накануне зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил вернуть смертную казнь для того, чтобы в будущем предотвратить ЧП, подобные произошедшему в Казани. Политик добавил, что в борьбе с массовыми убийствами, когда гибнут дети, все средства хороши. По его мнению, идею возвращения смертной казни разделяет большинство «здравых» россиян.
Телеведущий Владимир Познер, в свою очередь, отметил, что поддерживает отмену моратория на высшую меру, но выступает за принятие закона, отменяющего смертную казнь. Он усомнился в том, что возврат казни станет сдерживающим фактором для преступников.