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«Вылечить невозможно»: детский омбудсмен предложила казнить педофилов

News.ruиещё 1
1 час назад
Педофилия должна караться смертной казнью, действующий мораторий на высшую меру в РФ надо отменить, предложила в разговоре с РИА Новости детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
В России предложили казнить педофилов
Фото: ReutersReuters
По её словам, подобные наклонности «вылечить невозможно».
Чиновница отметила, что выступает за пожизненное заключение для каждого такого преступника как минимум — из-за почти стопроцентного рецидива. Она добавила, что если возврат смертной казни сейчас невозможен или общество к таким приговорам не готово, то можно обсудить пожизненный срок, а «силу и труд [осуждённых педофилов] использовать на благо общества».
Это (педофилию. — NEWS.ru) вылечить невозможно. И каждый раз мы понимаем, что выходит человек, который настроен на то, чтобы совершить очередное преступление, — резюмировала Мишонова.
Накануне зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил вернуть смертную казнь для того, чтобы в будущем предотвратить ЧП, подобные произошедшему в Казани. Политик добавил, что в борьбе с массовыми убийствами, когда гибнут дети, все средства хороши. По его мнению, идею возвращения смертной казни разделяет большинство «здравых» россиян.
Ранее с предложением вернуть казнь за убийство детей выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что отмена моратория на смертную казнь в России исключена.
Телеведущий Владимир Познер, в свою очередь, отметил, что поддерживает отмену моратория на высшую меру, но выступает за принятие закона, отменяющего смертную казнь. Он усомнился в том, что возврат казни станет сдерживающим фактором для преступников.
Криминал,Происшествия,Ксения Мишонова,Андрей Клишас,Владимир Познер,Константин Затулин,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Совет Федерации,Госдума,РИА Новости,Московская Область,Россия,
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