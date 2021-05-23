В России предложили казнить педофилов

Чиновница отметила, что выступает за пожизненное заключение для каждого такого преступника как минимум — из-за почти стопроцентного рецидива. Она добавила, что если возврат смертной казни сейчас невозможен или общество к таким приговорам не готово, то можно обсудить пожизненный срок, а «силу и труд [осуждённых педофилов] использовать на благо общества».