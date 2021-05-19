Госдума приняла закон об ответственности за разглашение данных силовиков

Изменения вносятся в статью 183 Уголовного кодекса РФ
"Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". В настоящее время первая часть этой статьи предусматривает наказание за "собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом". За это предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Теперь перечень уголовно наказуемых способов получения налоговой, банковской и коммерческой тайны будет дополнен "обманом, шантажом и принуждением".