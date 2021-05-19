Госдума приняла закон об ответственности за разглашение данных силовиков

МОСКВА , 19 мая. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконное получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем обмана или шантажа, а также расширила основания для привлечения к ответственности за разглашение сведений о мерах безопасности в отношении должностных лиц правоохранительных органов

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Изменения вносятся в статью 183 Уголовного кодекса РФ "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". В настоящее время первая часть этой статьи предусматривает наказание за "собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом". За это предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Теперь перечень уголовно наказуемых способов получения налоговой, банковской и коммерческой тайны будет дополнен "обманом, шантажом и принуждением".

Кроме этого, с трех до четырех лет увеличивается срок принудительных работ и лишения свободы за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 183, - незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе.

Госдума также расширила основания для привлечения к ответственности за разглашение сведений о мерах безопасности в отношении должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. Поправки внесены в статью 320 Уголовного кодекса, которая сейчас подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей либо ареста на срок до четырех месяцев, а в случае наступления тяжких последствий предусмотрено лишение свободы на тот же срок за разглашение данных о защите сотрудников правоохранительных и контролирующих органов.