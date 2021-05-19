Участковый на Чукотке содержал задержанных в клетке

Участковый уполномоченный полиции на Чукотке подозревается в том, что незаконно помещал трех задержанных в небольшую самодельную металлическую клетку в отделе полиции, возбуждено дело о превышении полномочий, сообщил представитель регионального СК.
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«По версии следствия, 9 сентября 2020 года подозреваемый, являясь сотрудником подразделения участковых уполномоченных полиции МОтд МВД России «Провиденское», явно превышая свои должностные полномочия, <...> незаконно поместил в самодельную металлическую клетку, расположенную в коридоре сельского пункта полиции, 21-летнюю девушку, в отношении которой также незаконно применил насилие», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, девушке причинены телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий». В СК уточнили, что фигурант сам смастерил клетку якобы для хранения вещей. В ходе расследования данного уголовного дела следователем выявлены новые эпизоды преступной деятельности фигуранта.
«Так, в течение 2020 года этот же сотрудник полиции, не имея законных оснований <...> незаконно помещал в вышеуказанную металлическую клетку в участковом пункте полиции 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека, чем лишал потерпевших на длительное время возможности свободного перемещения, вследствие чего существенно были нарушены их конституционные права», – сообщили в СК.
Расследование уголовного дела продолжается.
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за пытку шокером.