В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

На участкового завели дело за содержание задержанных в самодельной клетке на Чукотке

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад
Участковый уполномоченный полиции на Чукотке подозревается в том, что незаконно помещал трех задержанных в небольшую самодельную металлическую клетку в отделе полиции, возбуждено дело о превышении полномочий, сообщил представитель регионального СК.
Участковый на Чукотке содержал задержанных в клетке
Фото: Pixabay.comPixabay.com
«По версии следствия, 9 сентября 2020 года подозреваемый, являясь сотрудником подразделения участковых уполномоченных полиции МОтд МВД России «Провиденское», явно превышая свои должностные полномочия, <...> незаконно поместил в самодельную металлическую клетку, расположенную в коридоре сельского пункта полиции, 21-летнюю девушку, в отношении которой также незаконно применил насилие», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, девушке причинены телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий». В СК уточнили, что фигурант сам смастерил клетку якобы для хранения вещей. В ходе расследования данного уголовного дела следователем выявлены новые эпизоды преступной деятельности фигуранта.
«Так, в течение 2020 года этот же сотрудник полиции, не имея законных оснований <...> незаконно помещал в вышеуказанную металлическую клетку в участковом пункте полиции 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека, чем лишал потерпевших на длительное время возможности свободного перемещения, вследствие чего существенно были нарушены их конституционные права», – сообщили в СК.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в апреле на новосибирского полицейского завели дело за пытку шокером.
Криминал,Происшествия,МВД,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители