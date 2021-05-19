Участковый на Чукотке содержал задержанных в клетке

Участковый уполномоченный полиции на Чукотке подозревается в том, что незаконно помещал трех задержанных в небольшую самодельную металлическую клетку в отделе полиции, возбуждено дело о превышении полномочий, сообщил представитель регионального СК.

По его словам, девушке причинены телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и причинением тяжких последствий». В СК уточнили, что фигурант сам смастерил клетку якобы для хранения вещей. В ходе расследования данного уголовного дела следователем выявлены новые эпизоды преступной деятельности фигуранта.