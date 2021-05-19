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Платошкин может отправиться в колонию на шесть лет

News.ruиещё 3
59 минут назад
Гособвинитель в ходе прений по делу о склонении к массовым беспорядкам попросил приговорить лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина к шести годам колонии. Также он призвал суд назначить обвиняемому штраф в 500 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Прокурор запросил для Платошкина шесть лет колонии
Фото: Николай Платошкин/vk.comНиколай Платошкин/vk.com
Агентство отмечает, что оглашение приговора по данному уголовному делу назначено на 19 мая.
Следственный комитет России в июне 2020 года возбудил уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков. Тогда же с канала Платошкина исчезла видеозапись, в которой социалист раскритиковал поправки в Конституцию и призвал провести в Москве митинги за отставку правительства и президента Владимира Путина.
Ранее стало известно, что Басманный суд 4 июня отправил под домашний арест 54-летнего преподавателя, политика и экс-дипломата Платошкина, на видеоблог которого в тот момент было подписано более 475 тысяч человек.
Криминал,Происшествия,Николай Платошкин,Владимир Путин,СКР,РИА Новости,
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