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Неизвестный в центре Москвы вытащил из реки автомат Калашникова и бросил его обратно в воду

Агентство «Москва»
34 минуты назад
Полиция начала проверку в связи с информацией о неизвестном мужчине, который вытащил автомат Калашникова из реки, а затем выбросил его обратно в воду в столичном районе Таганский. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«16 мая в 16:24 в полицию обратился мужчина, заявивший, что за несколько минут до этого он видел, как неизвестный гражданин вытащил из реки предмет, похожий на автомат, выбросил его обратно, после чего скрылся. На место происшествия выехали стражи порядка и сотрудники экстренных служб. В ходе поисков водолазам удалось обнаружить и вытащить на поверхность предмет, похожий на складной автомат Калашникова. Оружие было частично разукомплектовано, а также имело следы коррозии и гнили», - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что номер автомата не просматривается, что затруднило процесс его идентификации.
Криминал,Москва,
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