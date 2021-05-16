Как по одной фразе разоблачить телефонного мошенника

По его словам, существует очень маленькая вероятность того, что человеку позвонят из силовых ведомств для уточнения его личных данных. В связи с этим нужно выяснить, кто вообще звонит.

Он отметил, что мошенников также может выдать просьба прислать повестку в официальном порядке. Если она придет, то значит, речь не шла о мошенниках. Игнатов добавил, что злоумышленники могут отвечать на вопросы и напирать на то, что их требования нужно выполнить немедленно. В таком случае следует узнать адрес учреждения, куда необходимо прибыть.