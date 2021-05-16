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Россиянам рассказали, как одной фразой определить телефонных мошенников

Вечерняя Москваиещё 4
19 минут назад
Во время разговора телефонные мошенники могут выдавать себя за сотрудников полиции. Бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов рассказал, как с помощью одной фразы определить злоумышленников.
Как по одной фразе разоблачить телефонного мошенника
Фото: pixabay.compixabay.com
По его словам, существует очень маленькая вероятность того, что человеку позвонят из силовых ведомств для уточнения его личных данных. В связи с этим нужно выяснить, кто вообще звонит.
— Надо спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. После этого обычно мошенники сворачивают разговор, — приводит слова Игнатова радио Sputnik.
Он отметил, что мошенников также может выдать просьба прислать повестку в официальном порядке. Если она придет, то значит, речь не шла о мошенниках. Игнатов добавил, что злоумышленники могут отвечать на вопросы и напирать на то, что их требования нужно выполнить немедленно. В таком случае следует узнать адрес учреждения, куда необходимо прибыть.
Криминал,Происшествия,Михаил Игнатов,МВД,ИА Sputnik,
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