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Два стрелка из "Москвы-сити" признаны виновными

Газета.Ruиещё 5
51 минуту назад
Два бывших участника спортивного клуба "Скорпион" - Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов - были признаны виновными в причастности к стрельбе в "Москва-Сити", которая произошла в 2017 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.
Два стрелка из "Москвы-сити" признаны виновными
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Коллегией присяжных заседателей Исмаилов М. И. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия") ч. 4 и ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30 п. "а, б, е, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") ч. 1 ст. 226 УК РФ ("Хищение оружия") ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия"). Хамидов Э. М. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. "а, б, е, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ", - рассказали в суде.
17 ноября 2017 года в деловом центре "Москва-Сити" произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек. Почти 30 человек были задержаны после конфликта.
Криминал,Происшествия,Эльдар Хамидов,Магомед Исмаилов,РИА Новости,
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