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В России изменились правила взыскания судебных издержек

Парламентская газета
43 минуты назад
В определённых случаях человеку, на которого было заведено уголовное дело, придётся возместить расходы на адвоката потерпевшему, даже если обвинительный приговор не вынесли. Такой закон вступает в силу 11 мая.
В России изменились правила взыскания судебных издержек
Фото: ТАССТАСС
Раньше процессуальные издержки, которые понесли потерпевшие, можно было взыскать только с осуждённых. Теперь их смогут взыскать ещё в двух случаях: если уголовное дело или преследование прекратили по основаниям, не дающим права на реабилитацию, или если уголовное преследование прекратили из-за изменений в законодательстве, которым признали совершённое деяние некриминальным.
Новая норма направлена на исполнение постановления Конституционного суда, сообщил замминистра юстиции Александр Логинов, представляя документ в Госдуме 27 января.
Криминал,Происшествия,Александр Логинов,Госдума,Россия,
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