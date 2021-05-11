В России изменились правила взыскания судебных издержек

В определённых случаях человеку, на которого было заведено уголовное дело, придётся возместить расходы на адвоката потерпевшему, даже если обвинительный приговор не вынесли. Такой закон вступает в силу 11 мая.

Раньше процессуальные издержки, которые понесли потерпевшие, можно было взыскать только с осуждённых. Теперь их смогут взыскать ещё в двух случаях: если уголовное дело или преследование прекратили по основаниям, не дающим права на реабилитацию, или если уголовное преследование прекратили из-за изменений в законодательстве, которым признали совершённое деяние некриминальным.