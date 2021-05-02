После поножовщины на вечеринке звезды «Пацанок» возбуждено дело

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). По словам источника, присутствовать при инциденте могла диджей Яна Бородина. Если участие Милас в инциденте будет доказано, ей может грозить до двух лет лишение свободы.