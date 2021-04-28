Арестован похититель золотых монет на 15 млн руб. из апартаментов на Пресненской набережной

По данным полиции, в апартаментах на Пресненской набережной мужчина похитил 390 золотых монет общей стоимостью более 15 млн руб., принадлежащих 34-летнему жителю столицы, после чего скрылся. Подозреваемого задержали в Ивановской области. Злоумышленник имел доступ в апартаменты и, выбрав момент, когда в помещении не было заявителя, совершил кражу. У задержанного изъяты два автомобиля, которые он приобрел на вырученные от продажи монет деньги, а также несколько монет.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что 15 апреля в полицию обратился 34-летний руководитель проекта одного из банков, заявивший, что неизвестный похитил из апартаментов башни «Санкт-Петербург» в «Москва-Сити» принадлежащие ему 390 золотых монет на общую сумму 15 млн 268 тыс. руб. Потерпевший пояснил, что эти монеты из золота с изображением Георгия Победоносца он приобрел за несколько дней до пропажи с целью инвестирования. Мужчина предоставил правоохранителям список лиц, имевших доступ к помещению. Тот факт, что он подал заявление лишь через несколько дней после кражи, мужчина объяснил тем, что рассчитывал разобраться в ситуации самостоятельно.