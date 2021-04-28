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Мужчину арестовали за кражу 390 золотых монет на 15 млн руб. из апартаментов на Пресненской набережной

Агентство «Москва»иещё 2
3 часа назад
Суд в столице заключил под стражу подозреваемого в краже монет на 15 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.
Арестован похититель золотых монет на 15 млн руб. из апартаментов на Пресненской набережной
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»
«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали мужчину, подозреваемого в краже золотых монет общей стоимостью более 15 млн руб. Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказал Васенин.
По данным полиции, в апартаментах на Пресненской набережной мужчина похитил 390 золотых монет общей стоимостью более 15 млн руб., принадлежащих 34-летнему жителю столицы, после чего скрылся. Подозреваемого задержали в Ивановской области. Злоумышленник имел доступ в апартаменты и, выбрав момент, когда в помещении не было заявителя, совершил кражу. У задержанного изъяты два автомобиля, которые он приобрел на вырученные от продажи монет деньги, а также несколько монет.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что 15 апреля в полицию обратился 34-летний руководитель проекта одного из банков, заявивший, что неизвестный похитил из апартаментов башни «Санкт-Петербург» в «Москва-Сити» принадлежащие ему 390 золотых монет на общую сумму 15 млн 268 тыс. руб. Потерпевший пояснил, что эти монеты из золота с изображением Георгия Победоносца он приобрел за несколько дней до пропажи с целью инвестирования. Мужчина предоставил правоохранителям список лиц, имевших доступ к помещению. Тот факт, что он подал заявление лишь через несколько дней после кражи, мужчина объяснил тем, что рассчитывал разобраться в ситуации самостоятельно.
Криминал,Происшествия,МВД,АГН "Москва",Россия,Владимир,
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