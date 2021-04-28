Российского судью заподозрили в изготовлении оружия

Сотрудники ФСБ России задержали федерального судью Салехардского городского суда Алишера Раенгулова. Он подозревается в незаконном обороте огнестрельного оружия, а также может быть причастен к созданию подпольного стрелкового круга. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Фото: pixabay.com pixabay.com

По данным источника издания в силовых структурах, Раенгулов был задержан в понедельник, 26 апреля. По его словам, судью подозревают в незаконном изготовлении, переделке или ремонте огнестрельного оружия в составе группы лиц. Следствие также считает, что он может быть причастен к созданию подпольного стрелкового клуба, члены которого покупали в интернете легальное оружие, а затем переделывали его в боевое.

Как сообщает издание Znak.com, силовики обратились в квалификационную коллегию судей ЯНАО с запросом о снятии с Раенгулова неприкосновенности, чтобы в отношении него можно было возбудить уголовное дело.

В окружном управлении Следственного комитета «Коммерсанту» заявили, что материалы из ФСБ к ним пока не поступали. В ФСБ, городском суде Салехарда и коллегии судей Ямало-Ненецкого автономного округа информацию о задержании судьи изданию не стали комментировать.