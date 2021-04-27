Мосгорсуд приостановил деятельность ФБК

Фото: Аврора Медиа Аврора Медиа

По мнению надзорного ведомства, участники организации и штабов для популяризации своей детальности использовали интернет, в котором публиковали материалы, призывающие к экстремизму, массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях протеста.

Видео дня

Сообщается, прокуратура попросила запретить распространять информацию в СМИ, принимать участие в выборах, пользоваться банками и организовывать публичные мероприятия.

«Принято ли какое-то решение, мы пока не знаем, суд будет принимать решение в течение дня. Нас, надеюсь, уведомят об этом», — рассказал адвокат Иван Павлов

При этом, глава штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что «штабов Навального» как организации юридически не существует: «есть «Фонд защиты прав граждан» (при. ред. ФЗПГ– признан иностранным агентом), который юридически обеспечивает деятельность».

Фото: kommersant.ru

Аналогичное мнение высказал и адвокат оппозиционера Владимир Воронин

«для нас тоже непонятно, каким образом их вообще можно представлять в суде, если доверенность никто выписывать не может».

Исходя из слов адвоката, защита пыталась узнать у прокурора, кто в суде будет представлять «Штабы Навального», на что сторона обвинения ответила: «все же знают, что у них руководитель Леонид Волков». Однако на вопрос, кто должен выписывать доверенность, прокурор не ответил.

«Тем не менее, прокуратура решила, что она может прекращать деятельность «штабов Навального»», — отметил Владимир Воронин.

Помимо этого, прокуратура планирует заблокировать официальную страницу ФБК, штабов Алексея Навального, каналы на YouTube, а также их аккаунты в социальных сетях в Facebook, Twitter, ВКонтакте, Instagram и Telegram.

Фото: rbc.ru

Ранее, 19 апреля 2021 года, стало известно, что Московский городской суд запретил сотрудникам ФБК заранее изучать документы по делу, сославшись на то, что в материалах содержится государственная тайна.

Об иске в суд прокуратура Москвы сообщила 16 апреля 2021 года. В ведомстве заявили, что после проверки указанных организаций они пришли к выводу, что «фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». Помимо этого, в прокуратуре указали, что инвестиции в организации поступают от зарубежных стран, задачи которых они исполняют.

™️