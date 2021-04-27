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В Москве из банковской ячейки украли валюту и ценности на 51 млн руб

РИАМОиещё 1
2 часа назад
В столице неизвестный похитил из депозитарной ячейки иностранную валюту и ценности на сумму 51,38 млн рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
Потерпевший 1974 года рождения, проживающий в Балашихе, обратился в ОМВД 26 апреля, где заявил о краже денег в московском банке на Бережковской набережной.
«Неизвестный проник в депозитарное помещение, где путем подбора ключа вскрыл ячейку (находится в аренде у потерпевшего – ред.) и совершил кражу иностранной валюты и ценностей», – сказал собеседник агентства.
Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части четвертой статьи 158 УК РФ. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
Криминал,Происшествия,МВД,РИАМО,Москва,Россия,Балашиха,
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